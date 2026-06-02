В Рязани из пруда «Серая шейка» извлекли 3 кубометра мусора

В Рязани сотрудники городских служб провели экологическую акцию, направленную на улучшение состояния одного из знаковых водоёмов города — пруда «Серая шейка». В мероприятии по очистке приняли участие специалисты отдела природопользования и экологии департамента благоустройства, а также представители муниципального унитарного предприятия «РМПТС».

Совместными усилиями участники акции собрали и извлекли из воды порядка 3 кубометров. Среди извлечённых отходов преобладали типичные загрязнители городских водоёмов: пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, различный бытовой мусор.

Власти призывают горожан бережно относиться к природе, не оставлять мусор в местах отдыха и соблюдать чистоту, чтобы совместными усилиями сохранять экологическое благополучие города.