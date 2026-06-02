Готовность нового моста через Оку в Рязани достигла 22,4%

В Рязани полным ходом идёт строительство нового стратегически важного объекта — моста через реку Оку. Работы, стартовавшие в апреле 2025 года, ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийной программы «Безопасные дороги». На сегодняшний день строительная готовность моста составляет 22,4%.

Строители применяют передовые технологии, работая одновременно на обоих берегах реки. Это позволяет существенно ускорить процесс и повысить безопасность.

На данный момент на правом берегу (у села Дядьково) ведётся отсыпка насыпи для дороги основного хода. Для защиты конструкции от дождей и паводков её уже укрепляют бетонными плитами. Специалисты сооружают стапель — специальное опорное сооружение на берегу. Здесь будут собирать крупные секции пролетного строения русловой части моста. Этот метод исключает необходимость проводить сложные сварочные и монтажные работы непосредственно над водой. Кроме того, специалисты готовят к погружению шпунтовое ограждение, необходимое для возведения русловой опоры № 14.

На объекте круглосуточно трудятся 257 сотрудников в две смены (вахтовым методом), что позволяет строго соблюдать график.

Параллельно со строительством самого моста ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции трёх подъездных путей. Их планируется расширить до четырёх полос, а общая протяжённость реконструируемых участков составит около 6 км.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что это один из ключевых проектов для региона:

«По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство нового моста через Оку. Это один из ключевых инфраструктурных проектов для Рязани и всей области, его строительство поддержал Президент РФ. Новый мост свяжет Рязань с пятью муниципальными округами и обеспечит удобный транзит в сторону Нижегородской и Владимирской областей. Региональный минтранс каждый этап работ держит на постоянном контроле. Качество должно строго соответствовать всем строительным нормам и требованиям».

Строительство моста через Оку планируется завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, сам мост – 1,1 км.