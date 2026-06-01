Названы обвиняемые по делу об ударе по колледжу в Старобельске

Анастасия Мериакри
В качестве обвиняемых по делу о террористической атаке на общежитие педагогического колледжа в Старобельске привлечены высокопоставленные должностные лица Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе доклада президенту Владимиру Путину, пишут РИА Новости.

В список обвиняемых и лиц, объявленных в международный розыск, вошли: командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил ВСУ Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

Генеральный прокурор отметил, что Роберт Бровди ранее уже был заочно осуждён в России, приговорён к пожизненному лишению свободы и находится в розыске.

В ходе совещания также было заявлено, что на контроле находятся результаты проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. Кроме того, будет дана оценка действиям экстренных служб по своевременному объявлению угрозы ракетной опасности и атак беспилотников.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские дроны ударили по общежитию, где проживали студенты. В результате атаки 21 человек погиб, 42 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

