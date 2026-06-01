Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.
Согласно расчётам учёных, наиболее напряжённый период придётся на 11–13 июня. В эти дни Землю накроет серия магнитных бурь уровня G1–G2 (слабая и умеренная буря).
- Пик активности: 11 и 12 июня прогнозируются две последовательные магнитные бури. Индекс геомагнитной активности Kp в эти дни может достигать 5–6 баллов.
- Периоды возбуждения: 4 и 13 июня магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии. Полноценных бурь не ожидается, но чувствительные люди могут почувствовать недомогание.
- Спокойные дни: Благоприятная обстановка без существенных колебаний ожидается 1–3, 5–10, 14–28 июня.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц от Солнца. В это время организм испытывает дополнительную нагрузку, в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Сосуды реагируют на изменения поля, что приводит к скачкам давления, головным болям и головокружению.
Кроме того, геомагнитные колебания влияют на гормональный фон: усиливается выработка кортизола и адреналина. Это вызывает тревожность, раздражительность, бессонницу и снижение концентрации.
Чтобы легче пережить опасные дни, врачи советуют соблюдать простые правила:
- Соблюдать режим сна: спать не менее 7–8 часов, ложиться до 23:00.
- Пить больше воды: не менее 1,5–2 литров для поддержания кровообращения.
- Гулять на свежем воздухе: прогулки улучшают насыщение крови кислородом.
- Принимать контрастный душ: тренирует сосуды (избегайте резких перепадов температур).
- Не пропускать приём лекарств: особенно важно для гипертоников и людей с хроническими заболеваниями.
- Следить за питанием: отказаться от тяжёлой пищи в пользу овощей, рыбы и продуктов с магнием и калием (бананы, орехи).
Чего избегать:
- Кофе и энергетики: кофеин усиливает нагрузку на сердце.
- Алкоголь: создаёт дополнительную нагрузку на сосуды.
- Чрезмерные нагрузки: откажитесь от тяжёлых тренировок в пользу лёгкой йоги или растяжки.
- Стресс и конфликты: избегайте эмоциональных перегрузок.
При появлении сильной боли в груди, резком скачке давления или других опасных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
По материалам Life.ru