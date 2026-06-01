В Рязани с Лыбедского бульвара убрали все лавочки вслед за Почтовой

В Рязани продолжается кампания по демонтажу скамеек. На этот раз они полностью исчезли с Лыбедского бульвара в районе цирка. Об этом 7инфо сообщают подписчики.

Жители города напрямую связывают это решение с недавними событиями на улице Почтовой, где скамейки были убраны по распоряжению администрации. Тогда глава города Борис Ясинский официально заявил, что мера направлена на то, чтобы в ночное время в этом районе собиралось меньше людей.

Инициатива убрать лавочки возникла после обращения местной жительницы. Она пожаловалась на шум, мусор и неподобающее поведение молодёжи, которая собиралась на улице Почтовой по вечерам.

Теперь рязанцы задаются вопросом: «Причина та же, что и на ул. Почтовой?»