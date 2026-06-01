В Солотче поженили две пары накануне дня рождения Паустовского

Накануне дня рождения великого писателя Константина Паустовского в живописной Солотче, неразрывно связанной с его именем, Сервис-ЗАГС зарегистрировал сразу два брака. Церемонии прошли в знаковых местах, посвящённых творчеству писателя.

Денис и Маргарита стали мужем и женой прямо на Тропе Паустовского у главной сцены большого фестиваля «Земля Паустовского».

Вторая пара, Никита и Мария, обменялись кольцами в не менее атмосферном месте — в саду Дома-музея академика И. П. Пожалостина. Именно здесь когда-то останавливался, жил и творил сам Константин Георгиевич, что сделало церемонию особенно символичной.