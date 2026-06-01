Единый день профилактики детского травматизма на железной дороге прошел в Рязанской области

Сегодня, в Международный день защиты детей и в день начала летних каникул, на станциях Московской железной дороги прошла акция по безопасности «Единый день профилактики детского травматизма».

Работники стальной магистрали на вокзале Рязань-1 рассказали детям и их родителям об основных правилах поведения на железнодорожном транспорте. В специально созданной тематической зоне для ребят была организована викторина, за активное участие в которой вручались призы. Кроме того, на других станциях Московской железной дороги железнодорожники и волонтёры раздавали памятки по безопасности.

Работа по профилактике травматизма среди несовершеннолетних ведется на постоянной основе. Так, накануне летних каникул сотрудники магистрали провели несколько уроков безопасности для учащихся школ и школы-интерната города Рыбное, где расположен крупный железнодорожный узел. Ребятам напомнили о том, как безопасно вести себя вблизи путей, рассказали об опасности увлечения зацепингом.

Закрепить материал помогли обучающие видеоролики. Всем участникам бесед вручались тематические памятки и сувениры.