Жители Рыбновского района пожаловались на запах гниющих овощей

В Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступили обращения от жителей деревни Зеленино Рыбновского района. Они жаловались на антисанитарное состояние земельных участков сельскохозяйственного назначения и резкий запах разложения, распространяющийся по округе.

Сотрудники ведомства оперативно отреагировали на сигналы граждан и незамедлительно выехали на место для проведения обследования указанной территории. В ходе осмотра было установлено, что на одном из земельных участков размещены деревянные контейнеры с фруктами и овощами. Вся хранящаяся продукция подверглась массовому гниению, что и стало источником характерного запаха, мешавшего жителям.

По итогам проведённой проверки в отношении собственника земельного участка были приняты меры административного воздействия. Ему выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.

Нарушителю необходимо привести участок в надлежащее санитарное состояние. Исполнение данного предписания находится на постоянном контроле Управления до полного устранения последствий.