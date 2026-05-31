Фото: Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям
Происшествия

Жители Рыбновского района пожаловались на запах гниющих овощей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступили обращения от жителей деревни Зеленино Рыбновского района. Они жаловались на антисанитарное состояние земельных участков сельскохозяйственного назначения и резкий запах разложения, распространяющийся по округе.

Сотрудники ведомства оперативно отреагировали на сигналы граждан и незамедлительно выехали на место для проведения обследования указанной территории. В ходе осмотра было установлено, что на одном из земельных участков размещены деревянные контейнеры с фруктами и овощами. Вся хранящаяся продукция подверглась массовому гниению, что и стало источником характерного запаха, мешавшего жителям.

По итогам проведённой проверки в отношении собственника земельного участка были приняты меры административного воздействия. Ему выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.

Нарушителю необходимо привести участок в надлежащее санитарное состояние. Исполнение данного предписания находится на постоянном контроле Управления до полного устранения последствий.

Предыдущая статья
Экстрасенс-шпион ЦРУ предрёк гибель цивилизации
Следующая статья
В Рязанской области 1 июня температура поднимется до +21°С

Популярные материалы

Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...
Новости России

Пропавшая в Омске сапбордистка оставила пророческий статус

Сапбордистка Ольга Симочкина, чье тело нашли на берегу Иртыша...

Темы

Общество

В Рязани днем 31 мая отключили электроэнергию на 4 улицах

В Рязани сегодня, 31 мая, в 15:50 из-за технологического нарушения на сетях без света остались жители четырех улиц.
Погода

В Рязанской области 1 июня температура поднимется до +21°С

В первый день лета погода на территории Рязанской области будет носить неустойчивый характер. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Интересное

Экстрасенс-шпион ЦРУ предрёк гибель цивилизации

Бывший офицер ЦРУ Эд Деймс, получивший известность как «психический шпион», незадолго до своей смерти сделал мрачное предсказание, которое вновь всколыхнуло интернет. По его словам, человечество входит в начальную фазу глобальной катастрофы.
Происшествия

В Рязани неизвестный облил автомобиль кислотой и разбил стекло

В Рязани на Михайловском шоссе, возле дома 89к2, ночью неизвестный злоумышленник целенаправленно повредил припаркованный автомобиль.
Спорт

В Рязани прошел СберПрайм Зелёный Марафон

В Рязани СберПрайм Зелёный Марафон объединил больше 1100 участников. Старт и финиш забега состоялись в рязанском Лесопарке.
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Врачи запретили Сан Санычу из «Школы ремонта» сниматься из-за болезни суставов

51-летнему артисту диагностировали полиостеоартроз — множественное поражение суставов. Пострадали крупные суставы правой руки и стопы. Медики предполагают, что болезнь стала следствием его активной работы на стройках и во время съёмок шоу
Общество

Михаил Давыдов оценил темпы благоустройства скверов и аллей Рязани

В сквере у Дворца молодёжи планируется устройство современного паркового освещения, установка системы видеонаблюдения, монтаж нового спортивного и детского игрового оборудования, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) и озеленение территории.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье