В Рязани приведут в порядок фасады зданий и уберут стихийные тропы

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Давыдов провёл традиционный субботний объезд, по итогам которого дал ряд конкретных поручений по благоустройству общественных пространств. Особое внимание было уделено объектам, которые преображаются в рамках национальных проектов.

В сквере у Дворца молодёжи, где благоустройство ведётся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», работы выполняются в полном соответствии с графиком. Здесь планируется устройство современного паркового освещения, установка системы видеонаблюдения, монтаж нового спортивного и детского игрового оборудования, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) и озеленение территории.

Совместно с почётным гражданином Рязани Екатериной Филипповой Михаил Давыдов осмотрел Севастопольскую аллею и Крымский сквер. По итогам проверки был сформирован новый список задач: провести опиловку сухих деревьев и кустов, добавить цветочные композиции на отдельные участки, отремонтировать информационные стенды и обновить их покрытие. Кроме того, предстоит определить, как лучше поступить с участком, где прохожие проложили стихийную тропу, чтобы сохранить газон и сделать маршрут удобным.

Владельцам зданий, фасады которых исписаны граффити, будут направлены предписания с требованием привести внешний вид в порядок. Кроме того, в план работ внесена уборка травы и песчаных наносов вдоль обочин, а также проведение ямочного ремонта на проблемных участках дорог, выявленных в ходе объезда.