Фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

«Результат действительно есть»: Павел Малков подвел итоги реализации Народной программы за пять лет

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков выступил на отчетно-программном форуме «Есть результат!». Мероприятие завершило серию отчетных встреч, прошедших во всех муниципалитетах области, и стало площадкой для подведения итогов реализации Народной программы за последние пять лет, а также обсуждения предложений в новый программный документ.

В работе форума приняли участие член Высшего совета партии, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, депутат Госдумы РФ, руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Андрей Парфенов, заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, сенаторы, руководители региональных министерств и ведомств, депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители муниципалитетов, предприятий, общественных организаций, ветераны СВО и многодетные семьи.

Открывая форум, Павел Малков подчеркнул, что Народная программа является основополагающим документом, который реализуется через национальные проекты и государственные программы.

«Народная программа — это наш ключевой документ, который затем реализуется через национальные проекты и государственные программы. И результат действительно есть: современные школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, дома культуры, многое другое. Один из главных результатов — это то, что у нас всё меньше остается неравнодушных людей. Жители понимают, что от того, что каждый сделает, зависит судьба его поселка, города и всей страны. И наказы в новую программу — это вклад в дальнейшее развитие Рязанской области», — сказал губернатор.

Андрей Макаров, выступая на форуме, обратил внимание на масштабность Народной программы, ответственность за выполнение обозначенных в ней решений и значительное финансирование, направленное на реализацию инициатив.

 «Программа «Единой России»— это безусловное выполнение социальных обязательств. Это та задача, которую перед нами ставит Президент РФ. Еще одна важная задача — оборонная безопасность страны, что включает в себя и заботу о ветеранах, их семьях. Третье направление — наш технологический суверенитет и развитие экономики. Усиление поддержки регионов, — это должно также быть заложено в программе», — подчеркнул Андрей Макаров.  

Заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, комментируя работу в рамках Народной программы, отметила возможность каждого рязанца внести вклад в развитие региона и страны.

«Сейчас очень важный этап — начинает формироваться новая пятилетняя Народная программа. Для тех, кто готов сделать свои предложения — это самый подходящий момент для того, чтобы вместе планировать и реализовывать дальше важные проекты», — сказала она.

На форуме отдельное внимание было уделено мерам поддержки участников и ветеранов СВО, их близких, обсуждению предложений в Народную программу, направленных на развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, системы соцподдержки семей с детьми.

