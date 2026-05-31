«Результат действительно есть»: Павел Малков подвел итоги реализации Народной программы за пять лет

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков выступил на отчетно-программном форуме «Есть результат!». Мероприятие завершило серию отчетных встреч, прошедших во всех муниципалитетах области, и стало площадкой для подведения итогов реализации Народной программы за последние пять лет, а также обсуждения предложений в новый программный документ.
В работе форума приняли участие член Высшего совета партии, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, депутат Госдумы РФ, руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Андрей Парфенов, заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, сенаторы, руководители региональных министерств и ведомств, депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители муниципалитетов, предприятий, общественных организаций, ветераны СВО и многодетные семьи.
Открывая форум, Павел Малков подчеркнул, что Народная программа является основополагающим документом, который реализуется через национальные проекты и государственные программы.
Андрей Макаров, выступая на форуме, обратил внимание на масштабность Народной программы, ответственность за выполнение обозначенных в ней решений и значительное финансирование, направленное на реализацию инициатив.
Заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, комментируя работу в рамках Народной программы, отметила возможность каждого рязанца внести вклад в развитие региона и страны.
На форуме отдельное внимание было уделено мерам поддержки участников и ветеранов СВО, их близких, обсуждению предложений в Народную программу, направленных на развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, системы соцподдержки семей с детьми.