Рязанская гордума ужесточила правила уборки мусора и ввела новую должность в мэрии

Депутаты Рязанской городской Думы на очередном заседании внесли изменения в Градостроительный кодекс города, утвердили кадровые перестановки в мэрии, одобрили передачу имущества и скорректировали правила благоустройства, включая новые требования к обращению с ТКО.

Жилье и инфраструктура Внесены коррективы в Генплан и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по улице Тимакова. Участок переведен в общественно-жилую зону под строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями. Часть квартир в новых домах отойдет в муниципальную собственность для пополнения жилищного фонда. На соседнем участке обустроят парк.

В структуре мэрии появляется должность заместителя главы администрации — начальника управления энергетики и ЖКХ. Управление дорожного хозяйства и транспорта выведено из подчинения первого заместителя и передано напрямую заместителю, курирующему благоустройство, экологию и природопользование.

ПЗЗ скорректированы в районе Храпово по уведомлению филиала ППК «Роскадастр» — для приведения в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Депутаты заслушали отчеты об исполнении городского бюджета и использовании средств муниципального дорожного фонда за I квартал 2026 года, а также одобрили поправки в Положение о финансово-казначейском управлении.

Утверждено соглашение о сотрудничестве между Рязанью и городом Элиста, программа приватизации на 2026 год дополнена тремя муниципальными помещениями. Согласована передача области нежилого помещения на улице Дзержинского и объектов электросетевого хозяйства. Приведены к федеральным нормам уставы АО «Хлебозавод № 3» и АО «Детское питание». Часть нежилого помещения на улице Полетаева передана в безвозмездное пользование Рязанской городской общественной организации родителей детей-инвалидов.

В Правила благоустройства Рязани внесены уточнения: скорректированы понятия «вывоз ТКО», «контейнерная площадка», «крупногабаритные отходы» в соответствии с федеральным законодательством, введено новое понятие — «место (площадка) накопления ТКО». Администрация наделена полномочиями определять места погрузки отходов без организации площадок и согласовывать график погрузки напрямую в транспорт.

Для бизнеса ужесточены требования: вводятся запреты на складирование отходов, уточнен порядок обустройства контейнерных площадок и мест для КГО, а собственники площадок ТКО обязаны обеспечивать их содержание. Пересмотрен перечень работ по обслуживанию контейнерных площадок.