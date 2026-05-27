Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков потребовал срочно улучшить систему информирования об авариях в сфере ЖКХ

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На заседании правительства Рязанской области 27 мая губернатор Павел Малков рассмотрел качество работы властей с жалобами граждан в социальных сетях. Ключевыми темами стали ремонт дорог и информирование населения при аварийных отключениях электричества.

Одна из поступавших жалоб касалась состояния трассы в селе Дядьково Рязанского округа. Министр транспорта Антонина Черских доложила, что на 700-метровом участке уже выполнена часть работ, а к середине июня планируется уложить финальное покрытие и нанести разметку. При этом губернатор пояснил, что дорогу активно использует тяжелая техника для строительства нового моста через Оку.

«Техника дорогу разбивает, это неизбежно. Мы уже говорили об этом, извинялись перед жителями. Необходимо сделать максимум возможного с тем, чтобы на время стройки сохранить дорогу в удовлетворительном состоянии», – сказал Павел Малков.

Еще один проблемный объект — грунтовая дорога в деревне Каймань Захаровского округа. На нее пожаловались жители во время прямого эфира с губернатором 21 мая. По поручению Павла Малкова минтранс совместно с местной администрацией проработал вопрос. Сейчас разрабатывается проект, после чего заключат договор с подрядчиком. Стоимость работ составит 500 тыс. рублей: планируется профилировать сложные участки с добавлением щебня. Завершить ремонт обещают к концу июня.

В селе Заборово Александро-Невского округа в этом году приведут в порядок дорогу к музею-усадьбе Михаила Скобелева. Уже ведется ямочный ремонт, а в четвертом квартале участок отремонтируют картами.

Отдельно губернатор остановился на проблеме длительных аварийных отключений света в микрорайоне Горрощи Рязани (улицы Островского, 4 линия, 1-й проезд Гагарина). Жители жаловались не столько на сами перебои, сколько на отсутствие информации о сроках устранения аварий.

«Если информацию вовремя доводить до жителей, то негатива было бы гораздо меньше. Аварии случаются, инфраструктура изношена и перегружена, но людям надо рассказывать о том, где аварии зафиксированы и что делают для их устранения. Они должны понимать, что происходит, и что меры принимаются», – отметил Павел Малков.

Он подчеркнул, что систему информирования необходимо кардинально улучшить, и поручил министерству ТЭК и ЖКХ представить конкретные предложения.

Предыдущая статья
Омбудсмен Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань
Следующая статья
Артём Крапивин вместе с другом убил отца в Липецкой области из самодельного оружия

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

Темы

Общество

В Лесопарке высадили Аллею предпринимательства

Организаторами акции «Экобизнес» выступили городская администрация и областная Торгово-промышленная палата.
Власть и политика

Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа

Во вторник, 26 мая, в Московской области состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Акценты

Новый взгляд на Золотое кольцо: почему туристы всё чаще едут в Ярославль и Рыбинск

Примерно в 460 километрах от Рязани (если на машине, то часов 5–6 спокойной езды по трассе М-7) находится город, который смело можно называть «золотым» во всех смыслах.
Все события Рязани и области

Летом в Рязани обновят 10 километров тепловых сетей

Земляные работы стартовали в районе улицы и площади Попова. На объект уже завозят материалы для капитального ремонта основного трубопровода.
Общество

30 мая в Рязани перекроют движение из-за «Зеленого Марафона»

В рамках проведения спортивно-социального проекта Сбера «Зеленый Марафон» 30 мая с 09:25 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта на трассе забега.
Общество

Депутаты «Единой России» отчитались перед жителями Рязани о проектах 2025 года

В рамках отчётной кампании депутаты фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе представляют избирателям отчёты о своей работе за прошлый год.
Армия и СВО

Аркадий Фомин: Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины

В четверг, 21 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с участником специальной военной операции Юрием Ларцевым.
Общество

Павел Малков оценил ход благоустройства и пешеходные маршруты в Скопине.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинспектировал, как продвигаются работы по благоустройству в городе Скопине.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье