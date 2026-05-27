Павел Малков потребовал срочно улучшить систему информирования об авариях в сфере ЖКХ

На заседании правительства Рязанской области 27 мая губернатор Павел Малков рассмотрел качество работы властей с жалобами граждан в социальных сетях. Ключевыми темами стали ремонт дорог и информирование населения при аварийных отключениях электричества.
Одна из поступавших жалоб касалась состояния трассы в селе Дядьково Рязанского округа. Министр транспорта Антонина Черских доложила, что на 700-метровом участке уже выполнена часть работ, а к середине июня планируется уложить финальное покрытие и нанести разметку. При этом губернатор пояснил, что дорогу активно использует тяжелая техника для строительства нового моста через Оку.
Еще один проблемный объект — грунтовая дорога в деревне Каймань Захаровского округа. На нее пожаловались жители во время прямого эфира с губернатором 21 мая. По поручению Павла Малкова минтранс совместно с местной администрацией проработал вопрос. Сейчас разрабатывается проект, после чего заключат договор с подрядчиком. Стоимость работ составит 500 тыс. рублей: планируется профилировать сложные участки с добавлением щебня. Завершить ремонт обещают к концу июня.
В селе Заборово Александро-Невского округа в этом году приведут в порядок дорогу к музею-усадьбе Михаила Скобелева. Уже ведется ямочный ремонт, а в четвертом квартале участок отремонтируют картами.
Отдельно губернатор остановился на проблеме длительных аварийных отключений света в микрорайоне Горрощи Рязани (улицы Островского, 4 линия, 1-й проезд Гагарина). Жители жаловались не столько на сами перебои, сколько на отсутствие информации о сроках устранения аварий.
Он подчеркнул, что систему информирования необходимо кардинально улучшить, и поручил министерству ТЭК и ЖКХ представить конкретные предложения.