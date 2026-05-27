Павел Малков потребовал срочно улучшить систему информирования об авариях в сфере ЖКХ

На заседании правительства Рязанской области 27 мая губернатор Павел Малков рассмотрел качество работы властей с жалобами граждан в социальных сетях. Ключевыми темами стали ремонт дорог и информирование населения при аварийных отключениях электричества.

Одна из поступавших жалоб касалась состояния трассы в селе Дядьково Рязанского округа. Министр транспорта Антонина Черских доложила, что на 700-метровом участке уже выполнена часть работ, а к середине июня планируется уложить финальное покрытие и нанести разметку. При этом губернатор пояснил, что дорогу активно использует тяжелая техника для строительства нового моста через Оку.

«Техника дорогу разбивает, это неизбежно. Мы уже говорили об этом, извинялись перед жителями. Необходимо сделать максимум возможного с тем, чтобы на время стройки сохранить дорогу в удовлетворительном состоянии», – сказал Павел Малков.

Еще один проблемный объект — грунтовая дорога в деревне Каймань Захаровского округа. На нее пожаловались жители во время прямого эфира с губернатором 21 мая. По поручению Павла Малкова минтранс совместно с местной администрацией проработал вопрос. Сейчас разрабатывается проект, после чего заключат договор с подрядчиком. Стоимость работ составит 500 тыс. рублей: планируется профилировать сложные участки с добавлением щебня. Завершить ремонт обещают к концу июня.

В селе Заборово Александро-Невского округа в этом году приведут в порядок дорогу к музею-усадьбе Михаила Скобелева. Уже ведется ямочный ремонт, а в четвертом квартале участок отремонтируют картами.

Отдельно губернатор остановился на проблеме длительных аварийных отключений света в микрорайоне Горрощи Рязани (улицы Островского, 4 линия, 1-й проезд Гагарина). Жители жаловались не столько на сами перебои, сколько на отсутствие информации о сроках устранения аварий.

«Если информацию вовремя доводить до жителей, то негатива было бы гораздо меньше. Аварии случаются, инфраструктура изношена и перегружена, но людям надо рассказывать о том, где аварии зафиксированы и что делают для их устранения. Они должны понимать, что происходит, и что меры принимаются», – отметил Павел Малков.

Он подчеркнул, что систему информирования необходимо кардинально улучшить, и поручил министерству ТЭК и ЖКХ представить конкретные предложения.