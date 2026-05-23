В Рязани с улицы Почтовой убрали скамейки

В субботу, 23 мая, жители Рязани заметили, что с улицы Почтовой пропали скамейки. Соответствующее обсуждение развернулось в группе «RZN LIFE» в МАКСЕ.

Это решение связано с недавним заявлением главы администрации города Бориса Ясинского. Во время публичного отчёта он сообщил о планах демонтировать часть скамеек, чтобы в ночное время на улице собиралось меньше людей.

Инициатива возникла после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на шум, мусор и неподобающее поведение молодёжи в этом районе.