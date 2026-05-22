Мать студентки из Старобельска раскрыла, что ей сказала дочь в момент атаки

Студентка Анастасия Василенко, которая учится в атакованном ВСУ колледже в Старобельске, успела позвонить матери в момент налета дронов, пишет «КП».

Пока у женщины нет никакой информации о судьбе дочери. Она может находится под завалами общежития.

«Она звонила мне вечером, говорила: «Мама, нас бомбят». А потом перестала отвечать на звонки. Я живу в другом городе, а она там учится», — рассказала Ольга Василенко.

В педагогическом университете Луганска объявили сбор доноров для сдачи крови пострадавшим.

Украинские беспилотники ночью ударили по общежитию, в котором находились 86 студентов от 14 до 18 лет. Это привело к обрушению строения, под завалами могут быть несколько человек.

По последним данным, из-за атаки погибли четыре человека, 39 получили ранения. Возбуждено дело о теракте.