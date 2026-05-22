Новости России

В Старобельске родители ищут детей после удара ВСУ по колледжу

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Родители, чьи дети попали под удар ВСУ в колледже в Старобельске, пытаются найти их всеми возможными способами, пишет Mash.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что украинские дроны ночью атаковали учебный корпус и общежитие, в котором спали студенты. Всего там было 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали более 30. Под завалами могут находится еще несколько детей.

«Спасатели разбирают завалы — родители заполонили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже», — говорится в посте.

В следующую субботу в колледже должен был состояться день открытых дверей для абитуриентов.

В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказали помощь.

Предыдущая статья
В ЛНР ВСУ атаковали общежитие колледжа с 86 детьми внутри
Следующая статья
Рязанец получил 10 лет колонии строгого режима за убийство знакомой

Популярные материалы

Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.
Спорт

Сын Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан

Сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Азербайджан. Почему это логично для него, выгодно Баку и неожиданно полезно для самой России.
Происшествия

Три дома горели в Рязанской области 20 мая

За минувшие сутки в Рязанской области произошло три пожара в жилых домах. Об этом говорится в сводке регионального ГУ МЧС России. 

Темы

Новости России

В Твери у девушки случился инсульт во время секса

Жительница Твери пережила инсульт во время секса с мужем...
Новости России

Пропавшую тульскую девочку нашли благодаря счастливому случаю

Трехлетняя девочка, которая пропала в среду в поселке Дубна...
Новости России

Участник СВО озвучил новую версию исчезновения Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Югре...
Новости России

Сладков назвал условие для удара «Сарматом» по Западу

Москва ударит новой ракетой «Сармат» по Западу, если НАТО...
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...
Новости России

Путешественника Сашу Коня могут похоронить в безымянной могиле

Убитого украинским дроном путешественника Сашу Коня планируют похоронить в...
Новости России

Академик РАН назвал три ключевые причины, погубившие СССР

К развалу Советского Союза привело несколько причин, при этом...
Новости России

В Волгограде мать солдата отказывается хоронить неопознанное тело

Жительница Волгограда, чей сын погиб в зоне проведения спецоперации,...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье