В Старобельске родители ищут детей после удара ВСУ по колледжу

Родители, чьи дети попали под удар ВСУ в колледже в Старобельске, пытаются найти их всеми возможными способами, пишет Mash.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что украинские дроны ночью атаковали учебный корпус и общежитие, в котором спали студенты. Всего там было 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, пострадали более 30. Под завалами могут находится еще несколько детей.

«Спасатели разбирают завалы — родители заполонили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже», — говорится в посте.

В следующую субботу в колледже должен был состояться день открытых дверей для абитуриентов.

В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказали помощь.