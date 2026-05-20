Mash: Телеведущего Александра Васильева просят признать иноагентом

Полмиллиона за консультацию — и только за границей. Александр Васильев полностью отказался от визитов в Россию, но продолжил проводить мастер-классы и личные встречи онлайн. Ниже — подробности о его клубе, ценах и обращениях в Генпрокуратуру.

Телеведущего и историка моды Александр Васильев могут проверить на признаки иностранного финансирования. Поводом стали переводы от клиентов с Украины за онлайн-курсы и консультации по стилю.

Как сообщает Mash, после переезда во Францию Васильев открыл закрытый клуб для поклонников моды. Участникам предлагают дистанционные лекции, разбор гардероба и индивидуальные консультации. Стоимость участия достигает 24 тысяч рублей в месяц для новых клиентов. Постоянные участники платят около 16 тысяч. Отдельно доступны персональные занятия — например, подготовка свадебного образа или полный подбор нового стиля.

Есть и личные консультации с телеведущим. За встречу в офлайн-формате клиентам приходится платить более 550 тысяч рублей. При этом визиты в Россию полностью исключены — занятия проходят либо онлайн, либо за границей.

Общественники направили обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст. Активисты просят проверить почётного члена Российской академии художеств на иностранное финансирование.

Особое внимание в заявлениях уделено переводам с Украины. По данным Mash, прямые платежи в гривнах Васильев не принимает и просит проводить оплату через сторонние банковские карты с конвертацией в евро или доллары.

Александр Васильев покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции и закрытия программы «Модный приговор». Сейчас он живёт во французской Оверни.