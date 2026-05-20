Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Россия нанесла мощный удар по Днепропетровску и Одессе ночью 20 мая

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о последствиях ночных ударов ВС РФ по объектам на Украине 20 мая.

По его словам, в Днепропетровске под удар попала железнодорожная инфраструктура. После атаки на месте начался крупный пожар. Как предполагает Лебедев, из строя выведено управление депо, повреждения могли получить диспетчерские пункты.

Он заявил, что в районе удара горели горюче-смазочные материалы. Кроме того, по данным источников в «Укрзалізниці», детонация продолжалась больше часа из-за состава, который готовили к отправке в сторону Лозовой.

Массированную атаку этой ночью пережила и Одесса. В ряде районов города пропало электричество. Местные жители сообщали о серии взрывов и вспышек в районе Усатово, а также о падении беспилотников.

По словам очевидцев, один из БПЛА без детонации упал в многоэтажный дом на Слободке. При этом жители обратили внимание, что в момент пролёта дронов в районе Усатово почти не работала ПВО. Лебедев предположил, что часть беспилотников могла потерять управление из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что в таких случаях дроны падают без поражения огнём.

Также появились сообщения о прилётах по району Заставы-1 — крупному железнодорожному узлу Одессы. По данным подполья, в атаке участвовали более 20 беспилотников.

Официальная информация от Минобороны РФ не поступала. 

Предыдущая статья
Крупная пробка образовалась в Рязани из-за реверсивного светофора
Следующая статья
Частный дом горел ночью в центре Рязани

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

Раскрыты детали убийства аниматоров из-за долгов на Кубани

В Краснодарском краевом суде во время прений прокурор Наталья...

Темы

Политика

Востоковед объяснил смысл поговорки, которой Путин начал встречу с Си Цзиньпином

19 мая Владимир Путин прибыл в Китай. На лётном поле — почётный караул, дети с флагами двух стран, у трапа — глава МИД Ван И, который лично проводил российского президента до автомобиля Aurus. Церемония была выстроена по всем правилам государственного приёма.
Культура и события

В Рязанской области зарегистрированы два региональных бренда

Два новых географических указания зарегистрированы в Рязанской области. Ими стали Вырковская игрушка и Касимовский ляваш. Всего в Рязанской области зарегистрированы 12 региональных брендов: восемь из них – изделия народно-художественных промыслов, четыре – продукты питания.
Происшествия

Участника группового разбойного нападения будут судить в Рязани

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца региона. Он обвиняется в соучастии в разбойном нападении группой лиц по предварительному сговору. 
Новости Касимова

Иван Бахилов прокомментировал падение беспилотника в Касимовском округе 

Он также призвал касимовцев беречь себя и отметил, что держит ситуацию на личном контроле. 
Общество

Рязанцам рассказали, какие выплаты и пособия есть при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка на территории Рязанской области – 20 тыс. руб., 50 тыс. рублей – при рождении первенца у женщины до 25 лет.
Армия и СВО

На учениях российские военные отработали доставку ядерных боеприпасов

Минобороны России сообщило о проведении практических мероприятий в рамках учений ядерных сил. Военные отработали перевод соединений и частей, отвечающих за применение ядерного оружия, в высшие степени боевой готовности.
Новости России

Mash: Телеведущего Александра Васильева просят признать иноагентом

Полмиллиона за консультацию — и только за границей. Александр Васильев полностью отказался от визитов в Россию, но продолжил проводить мастер-классы и личные встречи онлайн. Ниже — подробности о его клубе, ценах и обращениях в Генпрокуратуру.
Новости России

В Волгоградской области после драки с палками и мётлами задержали 9 человек

Массовая драка в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области с участием цыган попала на видео. Кадры с потасовкой распространили телеграм-каналы. На записи видно, как мужчины и женщины дерутся, таскают друг друга за волосы и используют палки и мётлы.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье