Россия нанесла мощный удар по Днепропетровску и Одессе ночью 20 мая

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о последствиях ночных ударов ВС РФ по объектам на Украине 20 мая.

По его словам, в Днепропетровске под удар попала железнодорожная инфраструктура. После атаки на месте начался крупный пожар. Как предполагает Лебедев, из строя выведено управление депо, повреждения могли получить диспетчерские пункты.

Он заявил, что в районе удара горели горюче-смазочные материалы. Кроме того, по данным источников в «Укрзалізниці», детонация продолжалась больше часа из-за состава, который готовили к отправке в сторону Лозовой.

Массированную атаку этой ночью пережила и Одесса. В ряде районов города пропало электричество. Местные жители сообщали о серии взрывов и вспышек в районе Усатово, а также о падении беспилотников.

По словам очевидцев, один из БПЛА без детонации упал в многоэтажный дом на Слободке. При этом жители обратили внимание, что в момент пролёта дронов в районе Усатово почти не работала ПВО. Лебедев предположил, что часть беспилотников могла потерять управление из-за работы средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что в таких случаях дроны падают без поражения огнём.

Также появились сообщения о прилётах по району Заставы-1 — крупному железнодорожному узлу Одессы. По данным подполья, в атаке участвовали более 20 беспилотников.

Официальная информация от Минобороны РФ не поступала.