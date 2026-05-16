Населённый пункт Чаривное в Запорожской области был освобождён 15 мая. Командир батальона группировки «Восток» с позывным «Склеп» описал РИА Новости, с чем именно пришлось столкнуться при штурме: разветвлённая сеть подземных туннелей с бетонными укреплениями превратила район в один из наиболее подготовленных оборонительных узлов на этом направлении.

В районе населённого пункта Чаривное в Запорожской области подразделения ВСУ возвели разветвлённую сеть подземных туннелей. Об этом рассказал командир батальона группировки «Восток» с позывным «Склеп».

По его словам, противник готовился к длительной обороне основательно — инженерные сооружения возводились с применением бетона. Протяжённость отдельных подземных ходов сообщения достигала километра-полутора, что существенно затрудняло наблюдение за снабжением и перемещением украинских военных.

Переломным моментом стала работа операторов разведывательных дронов. Им удалось методично нанести на карту точки входов и выходов из туннелей — задача, которую комбат оценил на «отлично». Полученные данные позволили перейти к огневому поражению укреплений и заблокировать противника под землёй.

Минобороны России сообщило об освобождении Чаривного 15 мая. В штурме участвовали бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии.