Володин объяснил условия возвращения уехавших артистов в Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность возвращения в страну граждан, покинувших её после начала СВО. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева направила в нижнюю палату парламента письмо с просьбой о «помиловании» их семьи.

По словам председателя Госдумы, позиция властей в этом вопросе остается неизменной. Те, кто уезжал за границу в отпуск или по рабочим делам, могут беспрепятственно вернуться домой в любой момент. Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия — их родина, и никаких юридических или политических преград для таких граждан не существует.

Совсем иная ситуация складывается для тех, кто за рубежом занимался антироссийской деятельностью. Спикер Госдумы перечислил категории «релокантов», которых по возвращении ждет жесткая реакция правоохранительных органов: оскорблявшие участников спецоперации; наносившие вред государству; финансировавшие вооруженные силы Украины (ВСУ); помогавшие недружественным странам.

Володин назвал таких людей «псевдогражданами» и напомнил о существующей уголовной ответственности за подобные действия.

Дальнейшую судьбу таких возвращенцев будет решать суд. При вынесении приговора органы юстиции учтут характер совершенных поступков и наличие «деятельного раскаяния». Председатель Госдумы подчеркнул, что защищать и поддерживать свою страну — это обязанность гражданина, особенно в отношении солдат и офицеров на передовой.