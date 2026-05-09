Изображение от lifeforstock на Freepik
Политика

Почему в Азербайджане празднуют два Дня Победы, объяснила эксперт

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В календаре Азербайджана после 2020 года появились два Дня Победы: традиционное 9 мая и новое торжество — 8 ноября, связанное с победой во Второй карабахской войне. Эксперты отмечают, что теперь именно эта дата становится главной в патриотическом календаре страны.

В Азербайджане после 2020 года отмечают два Дня Победы: 9 мая — День Победы над фашизмом, и 8 ноября — День Победы в Отечественной войне. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала Евгения Горюшина, руководитель сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Продолжение после рекламы

8 ноября связано с победой во Второй карабахской войне и возвращением Шуши. В последние годы именно в этот день проходят наиболее масштабные торжества и военные парады, а не 9 мая. По словам политолога, так формируется новая иерархия памяти: советская Победа сохраняет своё значение, но главной мобилизующей датой становится день, связанный с Карабахом.

При этом память о победе над нацизмом в республике не уходит на второй план. Особое внимание уделяется участию азербайджанцев в боевых действиях и роли бакинской нефти. 

«Советская антифашистская память в Азербайджане не отменена. Она встроена в государственный патриотический канон», — подчеркнула эксперт.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Общество

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 
Новости мира

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.

Темы

Новости России

Нейросеть Claude начала блокировать пользователей из России

Языковая модель Claude начала массово блокировать аккаунты пользователей из России, лишая их наработанных данных и проектов. Эксперты связывают это с ужесточением проверок и особенностями подключения через VPN.
Здоровье

Нарколог объяснил, как распознать бытовой алкоголизм

Врач-нарколог Роман Устинов перечислил тревожные сигналы, которые помогают распознать бытовой алкоголизм у близких — стертую форму зависимости, которую часто принимают за норму.
Новости России

Пять человек пострадали в жёсткой аварии в Улан-Удэ

В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошла авария с участием двух автомобилей. По предварительным данным, пострадало пятеро человек, полиция работает на месте инцидента.
Новости России

Генерал объяснил, для чего ВСУ атакуют Москву БПЛА перед 9 мая

Генерал назвал происходящее тревожным сигналом и заявил, что украинская сторона пытается подтолкнуть Россию к ответному удару.
Новости России

Чемпиона России Дмитрия Исаева убили после разговора у машины

В Калуге расследуют убийство 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Спортсмен погиб в ночь на 7 мая после стрельбы возле дома. Одной из предварительных версий следствие рассматривает конфликт на почве ревности.
Общество

В Рязани настраивают форму и высоту струй у городских фонтанов

Фонтаны заработали на Театральной площади, площади Ленина, Лыбедском бульваре, Московском шоссе и в Кремлёвском сквере.
Общество

Экс-главреда YA62.RU Мойсеюка* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший главный редактор рязанского информационного агентства YA62.RU Александр Мойсеюк* внесён в перечень террористов и экстремистов в России. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга, сообщает РИА Новости.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье