Почему в Азербайджане празднуют два Дня Победы, объяснила эксперт

В календаре Азербайджана после 2020 года появились два Дня Победы: традиционное 9 мая и новое торжество — 8 ноября, связанное с победой во Второй карабахской войне. Эксперты отмечают, что теперь именно эта дата становится главной в патриотическом календаре страны.

В Азербайджане после 2020 года отмечают два Дня Победы: 9 мая — День Победы над фашизмом, и 8 ноября — День Победы в Отечественной войне. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала Евгения Горюшина, руководитель сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН, заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Продолжение после рекламы

8 ноября связано с победой во Второй карабахской войне и возвращением Шуши. В последние годы именно в этот день проходят наиболее масштабные торжества и военные парады, а не 9 мая. По словам политолога, так формируется новая иерархия памяти: советская Победа сохраняет своё значение, но главной мобилизующей датой становится день, связанный с Карабахом.

При этом память о победе над нацизмом в республике не уходит на второй план. Особое внимание уделяется участию азербайджанцев в боевых действиях и роли бакинской нефти.

«Советская антифашистская память в Азербайджане не отменена. Она встроена в государственный патриотический канон», — подчеркнула эксперт.