Нейросеть Claude начала блокировать пользователей из России

Алексей Самохин
Языковая модель Claude начала массово блокировать аккаунты пользователей из России, лишая их наработанных данных и проектов. Эксперты связывают это с ужесточением проверок и особенностями подключения через VPN.

По данным телеграм-канала Baza, несколько сотен пользователей из России — в основном айтишники и бизнесмены — лишились доступа к своим аккаунтам в Claude. Для многих эта платформа стала «внешними мозгами», где хранились архитектура сложных проектов и аналитика, накопленная за месяцы работы. В качестве компенсации пользователям возвращают деньги за подписку.

Claude — языковая модель от компании Anthropic, аналогичная ChatGPT или DeepSeek. Официально она недоступна в России, по решению владельцев, но многие обходили это ограничение. Эксперт по искусственному интеллекту Дмитрий Антипов предполагает, что именно «серая схема» подключения могла стать причиной массовых блокировок. По его мнению, Anthropic, возможно, проводит эксперименты по внутренней оптимизации, и ужесточение верификационных проверок для неподтверждённых аккаунтов — часть этих изменений.

Другой эксперт, Роман Адаменко, специализирующийся на внедрении AI, считает, что виной могли стать нестабильное интернет-соединение в сочетании с частым переподключением VPN и сменой региона. Anthropic могла расценить это как нарушение правил использования своей модели.

