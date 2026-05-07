Капитан Дандыкин: Ржев могли атаковать немецкие БПЛА

ВСУ могли использовать при атаке на Тверскую область немецкие беспилотники, рассказал «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В четверг губернатор Виталий Королев сообщил, что из-за атаки дронов на Ржев из домов эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Повреждения получили три здания, жильцы не пострадали.

«Летели дроны типа «Лютый» и, возможно, некоторые немецкие БПЛА», — отметил Дандыкин.

По его словам, беспилотники самолетного типа могут преодолевать до полутора тысяч километров. Вероятнее всего, их запустили из Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

При этом эксперт исключил версию, согласно которой дроны летели из Прибалтики.