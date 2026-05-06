«КП»: Ксения Добромилова стала мотофотографом из-за проблем в карьере

Блогер и актриса Ксения Добромилова, погибшая накануне в ДТП в центре Москвы, стала мотофотографом из-за проблем в карьере, пишет «КП».

Как выяснило издание, она с детства мечтала стать артисткой. Ксения окончила МГИК по специальности «актриса театра и кино». Однако немногим выпускникам театральных вузов удается добиться успеха в киноиндустрии.

«Амбициозная Добромилова мечтала о славе — педагоги пророчили ей сногсшибательную карьеру, но не повезло», — говорится в статье.

Девушка успела поработать в Московском театре мюзикла, Театре Луны, пробовалась в фильмах и сериалах, однако ее не устраивали эпизодические роли. Также они не приносили ей достойного и стабильного дохода. При этом ради роста популярности она соглашалась сниматься бесплатно, в том числе в клипах.

Затем Добромилова стала фотографом. Сначала она работала на привычных корпоративах, свадьбах, делала семейные портфолио. Чтобы больше зарабатывать, девушка решила заняться «мотоохотой»: съемкой байкеров, их гонок и соревнований. Это экстремальное увлечение привело к трагедии.

Смертельное ДТП случилось на Большой Дорогомиловской улице 5 мая. Добромилова снимала байкеров, в том числе проезд одного из них на одном колесе. Он влетел в фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с байка и пролетел ещё порядка 50–100 метров. Девушку пытались реанимировать, но в итоге она скончалась.

Водитель байка от госпитализации отказался на месте, его задержали. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

