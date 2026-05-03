Раскрыты детали гибели парня и трех школьниц на трассе под Екатеринбургом

Молодой человек угнал иномарку у соседа, чтобы покатать подруг, и затем устроил аварию под Екатеринбургом, унесшую четыре жизни, пишет « КП ».

Трагедия произошла вечером 1 мая на 57-м километре ЕКАД. Renault выехала на встречную полосу, где столкнулось с Toyota Camry. От удара легковушку вынесло под фуру МАН и автомобиль Opel, затем Renault загорелась. Погибли водитель этого авто и трое его пассажирок. Двум из них было 16 лет, еще одной — 15.

Выяснилось, что девочки работали вместе в пункте выдачи, а их 18-летний приятель часто приходил к ним в гости.

«У Алексея были ключи от чужого автомобиля, так как он должен был отремонтировать легковушку. При этом у самого у него водительских прав не было», — узнало издание.

Выжить удалось лишь 17-летней девушке. Ее спасло, что она вылетела через лобовое стекло. Сейчас она в ДГКБ № 9. Водителя успели вытащить из салона, но он был уже мертв. Остальные девочки сгорели в салоне.

Расследованием трагедии сейчас занимаются следователи, возбуждено уголовное дело.