Названы основные признаки остановки сердца у молодых людей

Несколько характерных признаков могут указывать на риск остановки сердца у молодых людей, пишет « Главный региональный » со ссылкой на исследование шведских ученых.

Специалисты изучили около тысячи случаев заболевания у людей до 36 лет. Средний возраст исследуемых составлял 23 года, а большинство из них — мужчины.

«У трети погибших за полтора года до трагедии появлялись тревожные симптомы: обмороки, судороги, учащенное сердцебиение, тошнота, повышение температуры и изменения ЭКГ», — говорится в статье.

Ученые пришли к выводу, что прием психотропных препаратов мог усиливать нагрузку на сердце.

Доктор Фриск Торелл призвал проходить комплексные медицинские обследования, включая оценку психического состояния. Он подчеркнул, что оно тесно связано с работой сердечно-сосудистой системы.

Особенно важно регулярно проверять состояние сердца молодым и активным людям. Вероятность выживания при внезапной остановке сердца остается низкой — всего около 20 процентов, даже при своевременной медицинской помощи.