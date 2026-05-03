Борщева рассказала о личной жизни трагически погибшей звезды КВН

Артистка команды КВН команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, трагически погибшая под колесами авто, в последнее время жила с семьей в Сочи, где приобрела часть дома, заявила « МК » ее коллега Елена Борщева.

Несчастный случай произошел вечером в пятницу в Адлере. Юмористка переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. Водитель Toyota не успел затормозить и совершил наезд. Рыбалко умерла на месте происшествия, ей было 53 года.

«Я была у нее в гостях в Адлере: они купили половину небольшого домика, где-то 80 квадратных метров. Иногда Лена приезжала в Москву, мы здесь встречались. Последний раз виделись, когда я приезжала на фестиваль в Сочи», — рассказала Борщева.

По ее словам, к Рыбалко часто приезжали в гости звездные друзья по КВН.

«Лена была всегда общительная, милая, добрая. Очень талантливая! Я помню, что у нас в КВН даже шутили, мол, в каждой команде нужна своя Лена, чтобы победить!» — добавила артистка.

У нее осталось трое детей, Борщева выразила им соболезнования.

Елена Рыбалко была одной из самых ярких участниц легендарной команды «Утомленные солнцем». Она выступала на одной сцене с будущими звездами российского шоу-бизнеса — Михаилом Галустяном и Александром Реввой.

Команда блистала в Высшей лиге в начале 2000-х, а в 2003 году стала чемпионом. После этой знаковой победы творческая активность Рыбалко снизилась, и в дальнейшем она принимала участие преимущественно в юбилейных и сборных играх КВН.