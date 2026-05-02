Image by jannoon028 on Freepik
Новости России

Генерал Попов раскрыл, что готовят ВСУ для России на Каспийском море

Никита Рязанцев
После налетов беспилотников на Урал новая угроза для России со стороны ВСУ может исходить с Каспийского моря, допустил в беседе с «МК» генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, наряду с украинскими дронами, достигшими Урала, страна может столкнуться с новыми вызовами.

«Мореходные беспилотники пока еще не распространились на Балтику, Северный флот или Каспий. Но уже надо ожидать, что и там пойдут безэкипажные катера. Мы пока мало занимаемся этими угрозами, но надо ожидать новые вызовы, они будут», — рассказал Попов.

Продолжение после рекламы

Генерал пояснил, что в России пока не до конца сформирована система противовоздушной обороны, поскольку в тылу не хватает зенитных ракетных и радиотехнических войск, также не всегда успешно работает система пограничной охраны районов.

Попов добавил, что всем силовым структурам и региональным органам власти следует распределить новые обязанности по борьбе с беспилотными воздушными и морскими судами.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье