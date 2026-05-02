Генерал Попов раскрыл, что готовят ВСУ для России на Каспийском море

После налетов беспилотников на Урал новая угроза для России со стороны ВСУ может исходить с Каспийского моря, допустил в беседе с « МК » генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, наряду с украинскими дронами, достигшими Урала, страна может столкнуться с новыми вызовами.

«Мореходные беспилотники пока еще не распространились на Балтику, Северный флот или Каспий. Но уже надо ожидать, что и там пойдут безэкипажные катера. Мы пока мало занимаемся этими угрозами, но надо ожидать новые вызовы, они будут», — рассказал Попов.

Генерал пояснил, что в России пока не до конца сформирована система противовоздушной обороны, поскольку в тылу не хватает зенитных ракетных и радиотехнических войск, также не всегда успешно работает система пограничной охраны районов.

Попов добавил, что всем силовым структурам и региональным органам власти следует распределить новые обязанности по борьбе с беспилотными воздушными и морскими судами.