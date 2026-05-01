Прилепин назвал настоящую причину убийства Дарьи Дугиной

Захар Прилепин назвал возможную причину гибели Дарьи Дугиной. По его словам, журналистку могли убить из-за ее работы с иностранной аудиторией. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

Писатель уточнил: Дугина активно общалась с зарубежными журналистами и привозила их в Донбасс. Она собирала группы по пять–десять человек из разных стран и показывала происходящее на месте.

Собеседник издания уверен, что именно такая деятельность вызывала наибольшие опасения у Украины и западных структур. Он отметил, что Дугина, благодаря знаниям и личному обаянию, стала заметной фигурой и своего рода символом «русской правды» за рубежом.

По его оценке, удар был направлен именно на нее по этой причине.

Прилепин также связал имя Дугиной с фестивалем «Традиция». Он подчеркнул: после трагедии это событие уже неразрывно ассоциируется с журналисткой.