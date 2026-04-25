Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о том, что дроны, атаковавшие в субботу Екатеринбург, могли прилететь из Казахстана.

ВСУ нанесли удар по столице Урала рано утром. Один из беспилотников врезался в 32-этажный дом на улице Хохрякова. По последним данным, пострадали девять человек. Повреждения получили почти 50 квартир.

«Во-первых, (нужно. — Прим. ред.) уточнить, не летят ли дроны из Казахстана. В порядке бреда, но в качестве рабочей версии. Чтобы исключить, так сказать», — написал Коц в « Максе ».

Читайте также: Очевидцы рассказали о первой атаке дронов на Екатеринбург с начала СВО

Журналист считает, что это было пробой пера, теперь Екатеринбургу грозят новые и более масштабные налеты БПЛА. В этой связи он призвал начать создавать территориальную оборону в российских регионах, чтобы иметь резерв для отражения атак.

Коц также подчеркнул, что важно срочно провести инвентаризацию «гражданского ПВО» в приграничье, выявить самые эффективные решения и масштабировать их на территорию всей страны.

Утром в субботу попытку атаки дронов пресекли в соседней Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, жертв и разрушений нет.