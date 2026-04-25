В ночь на субботу в Харькове были нанесены удары по районам сосредоточения складов и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По его информации, под удар попали объекты противника в Киевском, Салтовском и Шевченковском районах города. Для поражения целей использовались баллистические ракеты. Коц также сообщил о нанесении ударов по складам и технике ВСУ, а также по имуществу украинских силовиков в Киевской области.

Кроме того, в Одесской области были нанесены удары по логистике западных военных поставок, что может оказать значительное влияние на снабжение украинских войск.

На данный момент информация о потерях противника в результате этих ударов отсутствует. Ранее сообщалось о нанесении ударов по районам подготовки боевиков и складам ВСУ в Николаевской области, а также об уничтожении пункта связи и штаба противника в Черниговской области.