Генерал Попов раскрыл, чем ответит Россия на удар ВСУ по Екатеринбургу

Российские военные в ответ на удар украинских БПЛА по Екатеринбургу будут еще активнее бить по линиям связи противника, рассказал в беседе с « АиФ » генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, армия начала атаковать связанную с этим инфраструктуру совсем недавно. Судя по всему, удары будут лишь усиливаться.

«ВС России продолжат наносить удары по энергообъектам, связанным с обеспечением предприятий ВСУ, по выявленным складам вооружения, по различным объектам ВПК, заводам и цехам сборки и комплектации беспилотников и другим военным целям. Сейчас начали бить по линиям связи», — пояснил Попов.

Генерал добавил, что украинские военные стали действовать агрессивно, пример тому удары по регионам, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения. На этом фоне у России нет выбора: нужно отвечать очень жестко.

ВСУ нанесли удар по столице Урала рано утром. Один из беспилотников врезался в 32-этажный дом на улице Хохрякова. По последним данным, пострадали девять человек. Повреждения получили почти 50 квартир.

Утром в субботу попытку атаки дронов пресекли в соседней Челябинской области. По словам губернатора Алексея Текслера, жертв и разрушений нет.