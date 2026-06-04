В Симферополе после удара по нежилым объектам погибли три человека

В Симферополе в результате удара по нежилым объектам, по предварительным данным, погибли три человека. Еще семь человек получили ранения. Об этом в ночь на 4 июня сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося и масштабы последствий.

Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. По его словам, власти региона окажут необходимую помощь и поддержку всем, кого затронуло произошедшее.

Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма пользоваться только официальными источниками информации.