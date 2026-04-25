Умер Алексей Пиманов. Фото: vk.com/1tv
Новости России

Дочь Пиманова прервала молчание и эмоционально обратилась к отцу

Никита Рязанцев
Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья выступила в соцсетях с эмоциональным обращением к отцу, в котором рассказала о его огромном влиянии на свою жизнь.

Автор программы «Человек и закон», режиссер и продюсер умер в четверг в возрасте 64 лет, причиной трагедии стала остановка сердца. По словам Дарьи, отец всегда был ее опорой в трудные моменты, помогая не опускать руки, даже когда казалось, что сил больше нет. Она отметила, что именно он привил ей стойкость, уверенность в себе и преданность своему делу.

«Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце мое не способно вместить столько боли и слез», — написала Дарья.

Дочь ведущего призналась, что тяжело переживает утрату и старается справиться с болью. Дарья продолжает дело семьи: она работает телеведущей, продюсером и режиссером, создавая документальные фильмы. Ее карьерный путь во многом вдохновлен примером родителей — отца и матери, Валентины Пимановой.

Последний раз коллеги видели Пиманова на съемках около двух недель назад. По их словам, ничто не предвещало трагедии. В окружении режиссера подчеркнули, что он не жаловался на здоровье, был подтянут, моложав и энергичен.

Пиманов начал работать на телевидении 1986 году в должности видеоинженера. Позднее стал известен как ведущий программы «Человек и закон» и глава медиахолдинга «Красная звезда». Как режиссер и сценарист он создал более 100 документальных фильмов, среди которых — циклы «Неизвестный Кремль» и «Неизвестная блокада».

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.

