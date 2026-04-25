Жириновский. Фото ЛДПР
Помощник Жириновского объяснил его новое предсказание об окончании СВО

Никита Рязанцев
У лидера ЛДПР Владимира Жириновского были различные прогнозы по поводу места окончания СВО, среди них фигурировали и европейские столицы, рассказал «АиФ» бывший помощник политика и экс-депутат Госдумы Василий Власов.

Так он прокомментировал заявление сына Жириновского Олега о том, что его отец, будучи уже в больнице, допустил, что спецоперация должна завершиться в Лондоне.

Помощник лидера ЛДПР пояснил, что политик верил в возможность лидеров России США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — договориться о судьбе Украины и переходе многих ее регионов под контроль Москвы. Однако он считал, что такой сценарий может не реализоваться.

«(Тогда. — Прим. ред.) специальная операция будет продолжена и по истечению тех границ, которые были Владимиром Вольфовичем обозначены. Соответственно, она может завершиться в какой-то из европейских столиц», — подчеркнул Власов. 

Он добавил, что Жириновский узнал о начале СВО в больнице и был рад этому известию, посчитав, что его прогноз сбылся.

25 апреля лидеру ЛДПР исполнилось бы 80 лет. Политик умер в 2022 году.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости кино и ТВ

Коллега о смерти Алексея Пиманова: ничто не предвещало трагедии

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.
Новости России

Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался...
Новости кино и ТВ

ТНТ покажет финал шоу «Титаны. Битва сезонов» уже в воскресенье

За 13 недель соревнований участники прошли через серию испытаний, в которых приняли участие более 100 спортсменов. В финал вышли Леонид Гатовский, Давид Чакветадзе, Роман Власов, Пётр Карпов, Кирилл Колесников, Виктор Михайлов, Геннадий Мальковский, Николай Бобылев, Кирилл Бельский, Евгений Генин, Никита Крюков и Олег Виллард.
Новости кино и ТВ

Эльмира Караханова победила в 14-м сезоне шоу «Голос»

Победу в финале 14-го сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале одержала Эльмира Караханова из Новокузнецка. Исполнительница представляла команду Ильдара Абдразакова, решение принимали телезрители в ходе финального эфира проекта.

Темы

Новости России

Дочь Пиманова прервала молчание и эмоционально обратилась к отцу

Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья выступила в соцсетях с...
Новости России

Генерал Попов раскрыл, чем ответит Россия на удар ВСУ по Екатеринбургу

Российские военные в ответ на удар украинских БПЛА по...
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Новости России

Раскрыты детали гибели 18-летней волейболистки во время матча в Костроме

Студентка Виктория Воронова умерла во время волейбольного матча в...
Новости России

В Москве девочка впала в кому после игры в бассейне

Девочка из Санкт-Петербурга впала в кому после игры в...
Новости России

Очевидцы рассказали о первой атаке дронов на Екатеринбург с начала СВО

После атаки БПЛА на Екатеринбург оказалось разбито не меньше...
Новости России

Знакомая раскрыла детали смерти волонтера после нападения двух мужчин

Валерия Белова, известная в Омске как волонтер Лера Зима,...
Новости России

Сын рассказал о последнем разговоре с Алексеем Пимановым

Телеведущий Алексей Пиманов был бодр и позитивен во время...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье