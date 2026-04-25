У лидера ЛДПР Владимира Жириновского были различные прогнозы по поводу места окончания СВО, среди них фигурировали и европейские столицы, рассказал « АиФ » бывший помощник политика и экс-депутат Госдумы Василий Власов.

Так он прокомментировал заявление сына Жириновского Олега о том, что его отец, будучи уже в больнице, допустил, что спецоперация должна завершиться в Лондоне.

Помощник лидера ЛДПР пояснил, что политик верил в возможность лидеров России США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — договориться о судьбе Украины и переходе многих ее регионов под контроль Москвы. Однако он считал, что такой сценарий может не реализоваться.

«(Тогда. — Прим. ред.) специальная операция будет продолжена и по истечению тех границ, которые были Владимиром Вольфовичем обозначены. Соответственно, она может завершиться в какой-то из европейских столиц», — подчеркнул Власов.

Он добавил, что Жириновский узнал о начале СВО в больнице и был рад этому известию, посчитав, что его прогноз сбылся.

25 апреля лидеру ЛДПР исполнилось бы 80 лет. Политик умер в 2022 году.