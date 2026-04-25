Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция Рязанской области выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.
В ходе проверки установлено, что работодатель:
- допустил сотрудника к работе с нарушением требований охраны труда;
- не обеспечил работника необходимыми средствами индивидуальной защиты;
- допустил к исполнению обязанностей без обязательного обучения по охране труда.
За выявленные нарушения юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 145 тысяч рублей.