Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция Рязанской области выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

В ходе проверки установлено, что работодатель:

  • допустил сотрудника к работе с нарушением требований охраны труда;
  • не обеспечил работника необходимыми средствами индивидуальной защиты;
  • допустил к исполнению обязанностей без обязательного обучения по охране труда.

За выявленные нарушения юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 145 тысяч рублей.

