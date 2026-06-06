В Касимове устроили свалку старой мебели, досок и веток, глава администрации разбирался с ней лично

В Касимове образовалась стихийная свалка рядом с площадкой для сбора коммунальных отходов. Судя по фото, рядом с контейнерной площадкой выгрузили старую мебель, доски и ветки.

На ситуацию отреагировал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов:

— Ситуацию взял на контроль. Специалисты оперативно выехали на место и ликвидировали несанкционированное скопление мусора. Территория приведена в порядок, — доложил он на своей странице ВКонтакте.

Жителям напоминают, что контейнеры предназначены исключительно для твердых бытовых (коммунальных) отходов — пищевых отходов, упаковки, мелкого мусора из квартир и домов. На контейнерных площадках запрещено складировать мебель, доски, ветки, строительный мусор после ремонта, автомобильные покрышки.