Новости Касимова

В Касимове устроили свалку старой мебели, досок и веток, глава администрации разбирался с ней лично

Валерия Мединская
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В Касимове образовалась стихийная свалка рядом с площадкой для сбора коммунальных отходов. Судя по фото, рядом с контейнерной площадкой выгрузили старую мебель, доски и ветки.

На ситуацию отреагировал глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов:

— Ситуацию взял на контроль. Специалисты оперативно выехали на место и ликвидировали несанкционированное скопление мусора. Территория приведена в порядок, — доложил он на своей странице ВКонтакте.

Жителям напоминают, что контейнеры предназначены исключительно для твердых бытовых (коммунальных) отходов — пищевых отходов, упаковки, мелкого мусора из квартир и домов. На контейнерных площадках запрещено складировать мебель, доски, ветки, строительный мусор после ремонта, автомобильные покрышки.

— За несанкционированные свалки предусмотрена административная ответственность. Давайте вместе поддерживать чистоту в округе. Если видите нарушения — сообщайте, — пишет Бахилов.

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