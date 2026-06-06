29-й Петербургский международный экономический форум собрал рекордное количество участников из более чем 130 стран. Вопреки прогнозам скептиков из Вашингтона и Брюсселя, Северная столица превратилась в главную экономическую и культурную площадку планеты. Повестка форума — «Прагматический диалог — путь к стабильному будущему» — обрела поистине судьбоносное звучание.

В этом году на форум вернулись официальные делегации стран, которые их же правительства объявили «недружественными». Впервые с начала СВО на ПМЭФ прибыли политики, бизнесмены и общественные деятели из США, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Румынии и Швейцарии.

Американскую делегацию возглавил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.

Ещё одним прорывом года стало масштабное присутствие Германии. Самая многочисленная европейская делегация включает видных предпринимателей и действующих депутатов Бундестага.

Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп объяснил такое возвращение долгосрочными экономическими интересами.

«Мы делаем это во многом для того, чтобы в будущем, когда конфликт закончится, не потерять экономический мост с Россией и защитить более 100 миллиардов евро немецких активов. Запад не должен навсегда уступать Азии Россию, ее огромный рынок и сырьевые ресурсы», — заявил Маттиас Шепп.