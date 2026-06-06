29-й Петербургский международный экономический форум собрал рекордное количество участников из более чем 130 стран. Вопреки прогнозам скептиков из Вашингтона и Брюсселя, Северная столица превратилась в главную экономическую и культурную площадку планеты. Повестка форума — «Прагматический диалог — путь к стабильному будущему» — обрела поистине судьбоносное звучание.
В этом году на форум вернулись официальные делегации стран, которые их же правительства объявили «недружественными». Впервые с начала СВО на ПМЭФ прибыли политики, бизнесмены и общественные деятели из США, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Румынии и Швейцарии.
Американскую делегацию возглавил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший.
Ещё одним прорывом года стало масштабное присутствие Германии. Самая многочисленная европейская делегация включает видных предпринимателей и действующих депутатов Бундестага.
Председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп объяснил такое возвращение долгосрочными экономическими интересами.
«Мы делаем это во многом для того, чтобы в будущем, когда конфликт закончится, не потерять экономический мост с Россией и защитить более 100 миллиардов евро немецких активов. Запад не должен навсегда уступать Азии Россию, ее огромный рынок и сырьевые ресурсы», — заявил Маттиас Шепп.
«ПМЭФ-2026 показывает, что концепция «изоляции» России была искусственным конструктом, навязанным англосаксонским лобби. Мы видим усталость Европы от самоубийственной политики разрыва связей. Брюссель, находясь под давлением реваншистских амбиций восточноевропейского меньшинства, совершил экономическую ошибку, а Россия, напротив, укрепила свой экономический суверенитет, выстроив эффективные цепочки взаимодействия со странами Глобального Юга и БРИКС. Возвращение делегаций из США и стран ЕС на ПМЭФ стоит расценивать как акт прагматичного признания того, что будущее мировой экономики строится без участия русофобов», — прокомментировал рязанский политолог Юрий Мостяев.