Убийство 32-летней давности раскрыли в Рязани с помощью «нейросетевого гиганта»

Раскрытие давних преступлений стало возможным благодаря прорыву в криминалистических технологиях. В их числе — убийство, которое произошло в 1994 году в Рязанской области, а также убийство семьи на Ямале в 1997 году. Об этом «Известиям» рассказал криминолог, автор книги «Записки старого сыщика» Валентин Становов.

Как технологии помогли найти преступника спустя 30 лет

Криминалист объясняет, что на месте преступления всегда остаётся много биоматериала, и он может храниться годами. Сегодня база дактилоскопических данных «Папилон» перестала быть бессильной. Это уже не просто сканер отпечатков, а настоящий нейросетевой гигант, как его называет Становов. Система анализирует микропризнаки папиллярных узоров, которые человеческий глаз не заметит.

Эксперт подчеркнул важность федеральной базы геномной информации. Если раньше, в прошлом веке, эксперты не могли качественно выделить ДНК из засохшей крови, то сегодня это стало рутинной процедурой.

Как разгорелся конфликт в апреле 1994 года

Убийство в Рязани произошло в апреле 1994 года. Тогда в лесополосе на окраине города нашли тело местного жителя с резаной раной на шее.

В ходе следствия выяснилось, что бывшая жена убитого попросила своего сожителя и знакомого донести до него имущественные претензии. Они возникли после развода. Во время встречи разгорелся конфликт, он и привёл к убийству.

Мужчина скрывался в селе под Владимиром. Он жил без паспорта, выдавая себя за другого человека. Вёл затворнический образ жизни, выходил из дома только по ночам. В 2016 году суд признал его умершим по заявлению матери. Но он был жив. И оставался на свободе ещё десять лет.

Подозреваемого задержали в его доме. Во время обыска полицейские обнаружили ксерокопию паспорта и медицинскую книжку на чужое имя, но с фотографией задержанного.