Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве, совершённом в Рязани более 30 лет назад. Всё это время он скрывался под чужим именем и даже официально считался умершим. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 1994 году в лесополосе на окраине Рязани обнаружили тело мужчины с резаной раной шеи. После этого возбудили уголовное дело об убийстве.

Следователи считают, что бывшая жена погибшего попросила своего нового сожителя и его знакомого разобраться с экс-супругом после развода. Мужчины приехали к рязанцу домой, вывели его на разговор и на такси увезли в безлюдное место. Позже там нашли тело потерпевшего.

После преступления все трое покинули Рязань и были объявлены в федеральный розыск. В 1995 году женщину задержали в Чебоксарах. Её знакомый позже сам пришёл к следователям и заявил, что не участвовал в расправе. Доказательств их причастности тогда не хватило, поэтому оба проходили по делу как свидетели. В 2012 году женщина умерла.

Работа по раскрытию преступления продолжалась. Оперативники получили сведения, что главный подозреваемый может скрываться в одном из населённых пунктов Владимирской области. Мужчина жил замкнуто, почти не появлялся на людях, не имел паспорта и представлялся чужим именем.

В 2016 году по заявлению матери суд признал его умершим. Однако сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Рязанской и Владимирской областей смогли установить, что житель отдалённой деревни и разыскиваемый за убийство человек — одно лицо.

При поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемого задержали в доме, где он проживал около 20 лет. Во время обыска полицейские обнаружили ксерокопию паспорта и медицинскую книжку на чужое имя, но с фотографией задержанного.

Сейчас мужчину доставили в следственное управление СК по Рязанской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.