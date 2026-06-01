Изображение от freepik
Медицина

Рак полости рта и ротоглотки помолодел в России — SHOT

Алексей Самохин
В России врачи фиксируют тревожную тенденцию: рак полости рта и ротоглотки всё чаще диагностируют у людей более молодого возраста. Если раньше такой диагноз чаще ставили пациентам около 60 лет, то теперь заболевание нередко выявляют у россиян в 40–50 лет.

Как сообщает SHOT, ежегодно в стране регистрируют около 6,5 тысячи новых случаев рака гортани среди мужчин и примерно 500 случаев среди женщин. При этом специалисты отмечают рост числа пациентов с опухолями полости рта и ротоглотки.

Главными факторами риска медики называют курение, в том числе использование электронных сигарет, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы человека (ВПЧ).

В то же время рак гортани стали выявлять немного реже. За последний год число новых случаев сократилось примерно на 2%. Типичным пациентом с таким диагнозом остаётся мужчина старше 60 лет с многолетним стажем курения. Дополнительное влияние на развитие заболевания могут оказывать гастроэзофагеальный рефлюкс и ВПЧ.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина отмечают, что доля этих видов онкологических заболеваний остаётся сравнительно небольшой по сравнению с наиболее распространёнными формами рака — опухолями лёгких, предстательной железы, молочной железы, желудка и толстого кишечника.

При этом специалисты обращают внимание ещё на один настораживающий тренд. Рак кишечника всё чаще выявляют у россиян в возрасте около 30 лет. Одной из возможных причин называют неправильное питание, а также чрезмерное употребление красного мяса и колбасных изделий.

