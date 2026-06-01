35% рязанских компаний увеличили зарплаты сотрудникам — hh.ru

Каждая третья компания Рязанской области и ЦФО (35%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года, еще 55% сохранили уровень окладов на прежнем уровне, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.
«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Кроме того, опрос работодателей показал, что до конца 2026 года еще 29% российских компаний планируют повысить оклады, а 58% планируют сохранить их на прежнем уровне. Как и в первом полугодии, увеличивать заработные платы прежде всего намерены отрасли энергетики и продуктов питания.
Топ-10 отраслей, в которых до конца 2026 года вырастут оклады сотрудников, исследование hh.ru:
- Энергетика – 43%;
- Продукты питания – 42%;
- Образовательные учреждения – 36%;
- Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника – 34%;
- Услуги для населения – 34%;
- Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг – 33%;
- Тяжелое машиностроение – 33%;
- Финансовый сектор – 33%;
- Медицина, фармацевтика, аптеки – 32%;
- Перевозки, логистика, склад, ВЭД – 31%.