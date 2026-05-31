Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Никита Рязанцев
Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских дронов благодаря ночнушке, пишет «КП».

Речь идет о сотруднице местной администрации. Во время налета БПЛА она спряталась в ванную в квартире, расположенной на четвертом этаже. При этом противник бил по крыше дома.

«Когда начали рушиться плиты, она зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выскочивший из стены во время обрушения. И повисла на нем. Чудом осталась жива», — говорится в публикации.

В итоге местную жительницу спасли военные, забежавшие на крики в квартиру.

Васильевка расположена на самой границе с Украиной. По словам очевидцев, туда ежедневно прилетают до трех сотен беспилотников, но семь тысяч человек не хотят покидать дома.

