Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских дронов благодаря ночнушке, пишет «КП».
Речь идет о сотруднице местной администрации. Во время налета БПЛА она спряталась в ванную в квартире, расположенной на четвертом этаже. При этом противник бил по крыше дома.
«Когда начали рушиться плиты, она зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выскочивший из стены во время обрушения. И повисла на нем. Чудом осталась жива», — говорится в публикации.
В итоге местную жительницу спасли военные, забежавшие на крики в квартиру.
Васильевка расположена на самой границе с Украиной. По словам очевидцев, туда ежедневно прилетают до трех сотен беспилотников, но семь тысяч человек не хотят покидать дома.