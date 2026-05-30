Фото: Изображение от wirestock на Freepik
Пропавшая в Омске сапбордистка оставила пророческий статус

Сапбордистка Ольга Симочкина, чье тело нашли на берегу Иртыша в Омске, оставила пророческий статус в соцсетях, пишет «АиФ».

Ранее сообщалось, что 43-летняя женщина пропала вместе с 40-летним Анатолием Бойко. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов, взяв с собой сапборды. С тех пор их не видели. Тело Симочкиной обнаружили в субботу в районе села Николаевка.

«Спешу жить, не умею наслаждаться моментом и жить размеренно. Все время тороплюсь и боюсь что-то не успеть в этой жизни», — написала она незадолго до рокового сплава.

По данным Baza, Бойко нашли рядом с местом, где пара начинала заплыв у поселка Николаевка на берегу Иртыша.

Как уточнил Shot, погибшие были возлюбленными, их путешествие было свиданием. По словам знакомых, они были профи в сапах и давно вели активный образ жизни.

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
