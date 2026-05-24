Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего саксофониста в Петербурге

В Санкт-Петербурге 38-летний артист Мариинского театра выстрелил из окна в 11-летнего мальчика, который играл на саксофоне на улице. По данным Baza, музыка, доносившаяся с улицы, раздражала мужчину, и он решил «наказать» юного музыканта, выстрелив в него из пневматического пистолета.

Пуля попала мальчику в щёку и застряла в подбородке. Ребёнок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи успешно извлекли инородное тело, и серьёзной угрозы его здоровью нет.

Стрелявший был задержан. По информации, он родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.