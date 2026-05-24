Предложение на высоте 4700 метров привело к первой лесной свадьбе в Рязани

В Рязанской области произошло уникальное событие. Впервые в истории региона Сервис-ЗАГС зарегистрировал брак прямо в лесу. Молодожёны, Серафим и Анастасия, стали мужем и женой на живописной поляне недалеко от озера Ласково.

Серафим и Анастасия — организаторы туристических походов, которые познакомились во время работы. Их отношения прошли проверку на прочность в полевых условиях, и именно там, «под треск костра и мерцание звёзд», они поняли, что нашли друг друга.

Серафим сделал главный шаг в горах. На высоте 4700м над землей, во время восхождения на вершину, он попросил Анастасию остановиться для памятного снимка. Но вместо фото, сделал предложение руки и сердца. Возлюбленная, конечно, сказала «Да!»

Свадьба стала настоящим семейным праздником, организованным силами родителей и друзей. Гости своими руками создали все зоны: от регистрации до банкета.

Несмотря на комаров и «полевые» условия, им удалось организовать невероятно красивый и душевный праздник, который по праву заслуживает звания «свадьба года».