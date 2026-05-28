Новости России

В России начали бороться с ряжеными ветеранами СВО

Никита Рязанцев
В Общественной палате России прошел круглый стол, на котором обсудили проблему, связанную с ряжеными ветеранами СВО, пишет «КП».

Участники встречи обратили внимание, что в стране зафиксировали уже несколько случаев появления псевдопатриотических организаций. Они пытаются заработать на ряженых ветеранах боевых действий.

В соцсетях стали появляться фотографии с ненастоящими участниками спецоперации, которые надевают звезды Героя России и ордена. При этом некоторые организации уже пытаются противостоять им. Так, «Союз десантников России» стал вывешивать «доски позора» с именами тех, кто выдает себя за ветеранов.

Кроме того, эксперты отметили, что даже 9 мая во время парада на Красной площади были замечены ряженые. Среди участников был человек в форме морской пехоты, но специалисты установили, что этот предполагаемый военный — ряженый.

Подобный случай зафиксировали в Ростовской области. Член ОП Екатерина Колотовкина, возвращаясь из зоны СВО, на заправке столкнулась с мужчинами, увешанными орденами. Она усомнилась в том, что у них может быть так много наград. Как оказалось, они были ряженые.

