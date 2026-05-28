Мать серийного маньяка Кийко рассказала, что произошло с ним в зоне СВО

Осужденный серийный маньяк Андрей Кийко пропал без вести в зоне проведения спецоперации, рассказала « Известиям » его мать Светлана.

Ранее в соцсетях появилась информация, что мужчина сбежал из медучреждения с оружием. Другие источники утверждали, что он погиб.

«По поводу того, что он бежал — это чушь собачья. Дело в том, что он еще в декабре месяце считался на позиции и с декабря месяца он считается пропавшим», — пояснила его мать.

Военная часть, в которой числится Кийко, не подтвердила информацию о дезертирстве. Его последняя дислокация в декабре прошлого года была в Харьковской области.

Женщина планирует через суд добиться, чтобы ее сына официально признали погибшим для получения выплат.

Кийко осудили в 2008 году, признав виновным в двух убийствах, 11 разбоях и восьми преступлениях сексуального характера. Его приговорили к 25 годам в колонии строгого режима.