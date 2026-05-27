Подполковник МВД рассказал, куда могли спрятать тела Усольцевых

Тела Усольцевых могли спрятать убившие их браконьеры далеко от места предполагаемого преступления, допустил в беседе с « АиФ » подполковник запаса МВД Олег Иванников.

По его мнению, участникам поисковой операции нужно обследовать не только место исчезновения семьи. Дело в том, что ради сокрытия преступления тела могли вывезти на огромные расстояния.

«Тела теоретически могут быть перемещены на 100, а то и 200 километров по красноярской тайге и там сокрыты», — заявил Иванников.

Собеседник издания считает, что туристы могли случайно столкнуться с людьми, которые добывали зверя без лицензии. Те же, вероятно, решили избавиться от неудобных свидетелей.

«Произведя роковые выстрелы и осознав, что в тайге находились граждане с малолетним ребенком, браконьеры могли в панике произвести захоронение тел», — подчеркнул Иванников.

Иванников в то же время допустил, что трагедия могла стать результатом ошибки. Согласно этой версии, в тайге, где видимость ограничена, охотники спутали движущиеся фигуры с дикими животными.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Партизанского района. К поисках Усольцевых подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию. Никаких следов семьи найти не удалось.

Следственный комитет пока придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.