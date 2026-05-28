В Касимовском районе через суд пытаются выписать из дома внучку его хозяина

Житель Касимовского округа через суд пытается снять внучку с регистрации в своем доме. Иск поступил в Касимовский районный суд.

Дом находится в одной из деревень Касимовского округа. По данным суда, недвижимость принадлежит истцу. Кроме хозяина в доме зарегистрирована его внучка. Прописку девочка получила в 2005 году после рождения.

Как указано в иске, семья ответчицы жила в доме лишь первые годы. В 2010 году родственники переехали, а в конце 2024 года окончательно уехали из Касимовского района в другой город.

Истец утверждает, что с 2010 года внучка фактически не проживает в доме, не хранит там личные вещи и не имеет отношения к жилью. Добровольно сняться с регистрационного учета ответчица не захотела, поэтому собственник обратился в суд.

Иск приняли к производству. Сейчас по делу назначено предварительное судебное заседание.