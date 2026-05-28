Фото: vk.com/sudpress62
Новости Касимова

В Касимовском районе через суд пытаются выписать из дома внучку его хозяина

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Житель Касимовского округа через суд пытается снять внучку с регистрации в своем доме. Иск поступил в Касимовский районный суд.

Дом находится в одной из деревень Касимовского округа. По данным суда, недвижимость принадлежит истцу. Кроме хозяина в доме зарегистрирована его внучка. Прописку девочка получила в 2005 году после рождения.

Как указано в иске, семья ответчицы жила в доме лишь первые годы. В 2010 году родственники переехали, а в конце 2024 года окончательно уехали из Касимовского района в другой город.

Истец утверждает, что с 2010 года внучка фактически не проживает в доме, не хранит там личные вещи и не имеет отношения к жилью. Добровольно сняться с регистрационного учета ответчица не захотела, поэтому собственник обратился в суд.

Иск приняли к производству. Сейчас по делу назначено предварительное судебное заседание.

Предыдущая статья
Подполковник МВД рассказал, куда могли спрятать тела Усольцевых
Следующая статья
Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Погода

Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Рязанской области

Метеопредупреждение опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской области. 
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Происшествия

Житель Рязанской области признался в передаче данных украинской разведке

ФСБ России опубликовала видео с жителем Рязанской области, которого задержали по подозрению в государственной измене. На кадрах мужчина признался, что передавал украинской стороне информацию о значимых объектах региона и соседних областей.

Темы

Новости Касимова

У касимовца отберут автомобиль, купленный через вторые руки у должника

Касимовский районный суд Рязанской области рассмотрел иск микрокредитной компании к заёмщику, который не вернул долг и продал заложенный автомобиль. Суд признал требования кредитора обоснованными, но решение ещё можно обжаловать.
Экология, природа, животные

В Рязанской области выявили несанкционированный сброс сточных вод в реку Дубянка

В апреле-мае 2026 года сотрудники Минприроды Рязанской области зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Дубянка. Виновником стал несанкционированный сброс сточных вод от ООО «Водоканал Плюс». 
Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Политика

Эксперты рассказали, что конкретно можно уничтожить в Киеве

В публикации утверждается, что многие военные объекты столицы уже неоднократно подвергались атакам, поэтому основной вопрос сейчас связан не с поражением казарм и складов, а с разрушением инфраструктуры управления.
Экономика и бизнес

В Рязани пройдёт форум для предпринимателей ПРОБИЗНЕС2026

ПРОбизнес — ключевое деловое событие года, которое в шестой раз объединит бизнес, власть и экспертов на одной площадке.
Власть и политика

Омбудсмен Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань

После удара ВСУ по Рязани 15 мая погибли пять человек, включая восьмилетнюю девочку. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать оценку трагедии.
Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали в аварии на трассе М-5 в Спасском районе

Подробности трагического ДТП сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 
Власть и политика

В Рязани более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА 15 мая

Два подъезда на Новоселов, 42 в Рязани признали невосстановимыми после атаки беспилотников 15 мая — их снесут. Более 200 пострадавших уже получили первые выплаты.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье