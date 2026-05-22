В Касимовском округе завершили второй этап строительства молочной фермы

В селе Дмитриево Касимовского округа завершили строительство второго этапа молочно-товарной фермы. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Новый комплекс рассчитан на производство высококачественного молока. Все здания и объекты разместили с учетом технологической цепочки, чтобы упростить работу сотрудников и повысить эффективность предприятия.

Производственная часть фермы включает коровники, доильно-молочный блок, телятники, родильно-сухостойный корпус и отдельную деревню для телят. Для хранения кормов построили сенохранилище и соломохранилище.

На территории также разместили административно-хозяйственную зону. Она отвечает за управление предприятием и обслуживание комплекса.

Отдельное внимание уделили экологической безопасности. Для подготовки навоза к утилизации оборудовали лагуны и площадку для компостирования.

Как отметили в ведомстве, запуск второго этапа фермы станет важным шагом для развития сельского хозяйства в Касимовском округе. Новый комплекс позволит увеличить производство молока и эффективнее использовать ресурсы.

А в Кораблинском районе продолжается строительство селекционно‑семеноводческого центра. Проект реализуется группой компаний «Русская Аграрная Группа». Производственная мощность будущего центра составит порядка 43,5 тыс. т семян в год, вместимость зернохранилища — до 52 тыс. т зерна.

Объект будет оснащён новейшим оборудованием от ведущих производителей, что обеспечит выпуск семян высокого качества. В составе центра предусмотрена лаборатория для контроля качества сырья и проверки зерна по физико‑химическим показателям.